Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья потребовала половину его доли в «Норникеле»

Ее требования стали известны на слушаниях в суде в Лондоне, который начал рассматривать иск о разделе имущества бывших супругов.

Владимир Потанин владеет примерно 34% акций «Норникеля», таким образом, как отмечает Forbes, стоимость половины доли бизнесмена можно оценить в 7,7 миллиарда долларов

Если Потанина выиграет, то этот процесс может стать одним из самых дорогих российских разделов имущества в мире — наравне с разводами Билла Гейтса или Джеффа Безоса.