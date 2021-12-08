В берлинском уголовном суде были заслушаны адвокаты потерпевшей стороны в процессе по делу об убийстве Хангошвили

Сегодня в берлинском уголовном суде были заслушаны адвокаты потерпевшей стороны в процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили.

В зале Суда по уголовным делам в берлинском районе Моабит присутствовали родственницы Хангошвили, убитого в центре столицы ФРГ 23 августа 2019 года. Подсудимый, гражданин Российской Федерации Вадим Николаевич Красиков находился в особо защищенном секторе зала. С начала процесса он не сделал никаких показаний.

В своих докладах три адвоката потерпевшей стороны привели доказательства того, что Красиков был сотрудником подразделения «Вымпел», созданного в ФСБ для осуществления «антитеррористических операций». С точки зрения германских юристов, это операции по ликвидации инакомыслящих за границей. В случае с Хангошвили речь идет о политическом убийстве по заказу госорганов Российской Федерации, которое может квалифицироваться только как «нелегальное уничтожение в целях демонстрации политической силы».

В ходе следствия были заслушаны многочисленные свидетели, в том числе шурин Красикова, проживающий в Украине, и главный редактор портала The Insider* Роман Доброхотов.

Адвокаты подчеркнули, что всевозможные попытки получить помощь от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России не увенчались успехом. Москва блокировала сотрудничество с германскими следственными органами.

Представитель Федеральной прокуратуры Германии потребовал наказание в виде пожизненного заключения.

Далее в процессе будет предоставлено слово адвокатам обвиняемого. Приговор ожидается в середине следующей недели.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.