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23:01, 08 декабря 2021

Генпрокуратура предложила ограничиться применением судебных штрафов к мелким коррупционерам

Об этом сказал РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, это могло бы дать возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Краснов уточнил, что Генпрокуратура подготовила поправки в закон, пока инициативы проходят согласования. Помимо этого, Краснов предложил не допускать к работе чиновниками людей, которые хоть раз были осуждены по статье УК.



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