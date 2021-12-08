Генпрокуратура предложила ограничиться применением судебных штрафов к мелким коррупционерам

Об этом сказал РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, это могло бы дать возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Краснов уточнил, что Генпрокуратура подготовила поправки в закон, пока инициативы проходят согласования. Помимо этого, Краснов предложил не допускать к работе чиновниками людей, которые хоть раз были осуждены по статье УК.

