Президент России Владимир Путин назвал «чушью» санкции против Московского физико-технического института

Чем вуз угрожает безопасности США? Ничем, сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. По его словам, объяснение ограничениям, введенным против МФТИ, только одно — это попытка сдержать развитие России извне, поскольку Запад боится конкуренции. Президент считает, что Россия должна укреплять свой суверенитет, чтобы противостоять санкциям.

Минфин США внес МФТИ в санкционный список в конце ноября. Причиной тому американские власти назвали разработку институтом военной продукции для военного заказчика. Других подробностей в Вашингтоне не сообщили.