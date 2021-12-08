В берлинской администрации этим вечером прошла торжественная передача дел от Ангелы Меркель Олафу Шольцу

В берлинской администрации этим вечером прошла торжественная передача дел от бывшего канцлера Ангелы Меркель новому главе правительства Олафу Шольцу.

Через 16 лет пребывания на посту главы германского правительства закончилась эра Ангелы Меркель. После избрания канцлером в бундестаге президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил своему соратнику по партии Олафу Шольцу документы о назначении. Затем новый глава германского кабинета министров принес официальную присягу.

Во время передачи дел в администрации канцлера Ангела Меркель поздравила Олафа Шольца и пожелала ему удачи при руководстве страной. Меркель призналась, что быть канцлером ФРГ – одна из самых прекрасных миссий.

Со своей стороны, Шольц отметил политические заслуги Меркель и ее выдающиеся достижения на посту канцлера. Социал-демократ из северной Германии подчеркнул, что в администрации будет царить тот же «северо-немецкий менталитет», как и раньше. Тем самым Шольц признал свою готовность сохранять преемственность Меркель, которая также родилась в Гамбурге.

Депутаты бундестага проводили Ангелу Меркель, которая больше не будет избираться в парламент, продолжительными аплодисментами.

Передача дел состоялась вечером и во многих министерствах Германии. Новый кабинет министров официально приступил к работе.