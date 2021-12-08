Z Архив новостей новости
5 14 6 833
22:04, 08 декабря 2021

Суд в Москве приговорил блогера почти к трем годам колонии за то, что он пнул на акции протеста машину ФСБ

Тверской районный суд Москвы признал Константина Лакеева виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. С него взыскали почти 338 тысяч рублей материального ущерба. Иск подавало одно из подразделений Федеральной службы безопасности. Адвокат блогера Сергей Загребельный сообщил агентству ТАСС, что намерен обжаловать приговор. По его словам, в ходе прений обвинения в хулиганстве с его подзащитного сняли, поэтому приговор в почти 3 года колонии он считает чрезмерно жестким. Во время заседания адвокат настаивал на условном сроке, но допускал и реальный, если Лакеева освободят в зале суда с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Его задержали в Москве в конце января после акции в поддержку политика Алексея Навального. Митингующие начали кидать в проезжающий мимо автомобиль с ведомственными номерами снежки, несколько человек пнули бампер автомобиля, один из них запрыгнул на капот. Когда полиция оттеснила активистов, машина уехала. По версии следствия, Лакеев был в числе нападавших. Он раскаялся и извинился перед силовиками за произошедшее.

После январских митингов в России возбудили около 150 уголовных дел. По этому эпизоду вместе с блогером проходят еще два обвиняемых. Одного из них приговорили к условному сроку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 179 6 21425 02.12
Новости

НАТО постепенно подминает Украину под себя, полагают в Кремле, отмечая, что для России это «красная линия» Россия никому не угрожает, а «принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ»...

5 52 6 6274
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 186 6 26250 07.12
Новости

Суд назначил два года и восемь месяцев колонии общего режима тиктокеру, пнувшему машину ФСБ По версии следствия, инцидент произошел 23 января на Цветном бульваре на митинге в поддержку политика Алексея Навального…

5 31 6 5433
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 8304 03.12
Новости

Журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах…

5 29 6 5413
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 108 6 22055 06.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ауф, как говорится, фидерзейн В нормальных странах одна лишь Меркель правила почти так же долго, как Путин.Говорим про сменяемость власти – а разве плохо немцы жили при Меркель? Так, может, и не в том дело, как часто меняются правители, а в чем-то другом?..

5 42 6 8758 18:12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 223 6 50016 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 55 6 12347 07.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 79 6 19400 06.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 214 6 52608 05.12
Новости

Кремль назвал откровенным и деловым разговор президентов России и США Путин и Байден обозначили свою позицию по Украине, — сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков…

5 30 6 7738
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 189 6 54287 07.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 84 6 24403 04.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 30 6 9029 03.12

Популярное за неделю

Новости

Стали известны подробности о личности стрелка в московском МФЦ Источники агентства «Интерфакс» называют Глазова антипрививочником, который в своих соцсетях не раз называл пандемию заговором…

5 11 6 17941
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 79803 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3863 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 292 6 156116 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 64556 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349423
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5105111

Сегодня в эфире