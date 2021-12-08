Суд в Москве приговорил блогера почти к трем годам колонии за то, что он пнул на акции протеста машину ФСБ

Тверской районный суд Москвы признал Константина Лакеева виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. С него взыскали почти 338 тысяч рублей материального ущерба. Иск подавало одно из подразделений Федеральной службы безопасности. Адвокат блогера Сергей Загребельный сообщил агентству ТАСС, что намерен обжаловать приговор. По его словам, в ходе прений обвинения в хулиганстве с его подзащитного сняли, поэтому приговор в почти 3 года колонии он считает чрезмерно жестким. Во время заседания адвокат настаивал на условном сроке, но допускал и реальный, если Лакеева освободят в зале суда с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Его задержали в Москве в конце января после акции в поддержку политика Алексея Навального. Митингующие начали кидать в проезжающий мимо автомобиль с ведомственными номерами снежки, несколько человек пнули бампер автомобиля, один из них запрыгнул на капот. Когда полиция оттеснила активистов, машина уехала. По версии следствия, Лакеев был в числе нападавших. Он раскаялся и извинился перед силовиками за произошедшее.

После январских митингов в России возбудили около 150 уголовных дел. По этому эпизоду вместе с блогером проходят еще два обвиняемых. Одного из них приговорили к условному сроку.