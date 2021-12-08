Президент США Джо Байден заявил о начале подготовки к переговорам стран НАТО с Россией

По его словам, к пятнице Вашингтон сможет объявить о встрече на высоком уровне как минимум с четырьмя главными союзниками Соединенных Штатов. На встрече планируется обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения НАТО на восток и меры по снижению напряженности на восточном фронте. Байден подчеркнул, что США не будут отправлять свои войска на Украину, но могут ввести санкции, каких Москва ранее не видела.

По словам Байдена, в случае возможного «вмешательства» от США, «вероятно, также потребуется усилить присутствие в странах НАТО, чтобы успокоить, в частности, тех, кто находится на восточном фронте» альянса.

Соединенные Штаты четко дали понять, что не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов.

Наращивание российских войск вблизи границ Украины и расширение НАТО на восток, как сообщалось, были одними из главных тем вчерашних переговоров президентов России и США. Байден предупредил о решительных экономических и иных мерах в случае эскалации. Путин отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и потребовал гарантий, исключающих вступление Украины в альянс. Сегодня, комментируя этот разговор, Путин назвал это весьма чувствительной темой для безопасности России.