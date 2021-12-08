Госдума одобрила в третьем чтении закон об обязательной верификации иностранных онлайн-ресурсов в школах

Документ обязывает использовать при обучении только проверенные электронные образовательные ресурсы. Специальный перечень установит министерство просвещения, учебные материалы будут включаться в список по результатам экспертизы ведомства. Автор поправок – председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, назвал это логичным решением, пояснив, что печатные учебники давно проходят определенную верификацию.
2021-12-08T21:32:28+03:00
2021-12-08T21:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 08 декабря 2021
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