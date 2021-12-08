Коллегия присяжных признала виновными двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Япончика

Коллегия присяжных признала виновными двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик. Решение принято единогласно, дата оглашения приговора пока неизвестна, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. По версии следствия, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия следили за Япончиком. Они же приобрели и доставили в Москву винтовку, из которой он был убит в июле 2009 года. Фигурантов обвиняли в убийстве и незаконном хранении оружия. Еще один фигурант дела Каха Газзаев пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.