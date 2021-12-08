С фотографии главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко пропали дорогие швейцарские часы

Их убрали с помощью ретуши. На фотошоп обратило внимание издание «Блокнот Ростов». Речь идет о снимке, который чиновник опубликовал в конце ноября в своем инстаграме после поездки в Грозный. Там запечатлена его встреча с мэром города Хасмагомедом Кадыровым. На руке Логвиненко часов нет. Между тем, на фото и видео, которые опубликовала мэрия Грозного, он с часами. Как выяснили журналисты, это одна из моделей Breguet, в корпусе из розового золота, стоимостью от 2,5 до 3,5 миллионов рублей.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону подтвердили, что фотография была отретуширована, объяснив это тем, что мэр не считает нужным выставлять свою состоятельность напоказ. Интернет-издание «161.ru» называет Алексея Логвиненко одним из самых богатых чиновников в Ростовской области. В прошлом году он задекларировал более 14 миллионов рублей.

