Московское метро: Указатели на узбекском и таджикском языках позволили на 50% разгрузить вестибюли двух станций

В московском метро утверждают, что указатели на узбекском и таджикском языках позволили на 50% разгрузить вестибюли двух станций. На 40% сократились очереди в кассы, также стало меньше обращений иностранцев за справочной информацией, сказали агентству «Москва» в пресс-службе подземки. Там также отметили, что на многих транспортных объектах, где много иностранцев, справочная и навигационная информация дублируется на другие языки.

Речь идет о станциях «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят автобусы в миграционный центр в деревне Сахарово в Новой Москве. Накануне стало известно, что на появление там надписей на узбекском и таджикском пожаловался в мэрию глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, отметив, что это вызывает «особое раздражение жителей». Кроме того, по его словам, «неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком».