Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

До конца года она может вырасти до 8% и больше, — заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, сейчас этот показатель находится на пиковом уровне. Потребительские цены в стране в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, — сообщил Росстат. Это максимальное значение с января 2016. ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 7,4-7,9%.

Решетников полагает, что Россия сталкивается и столкнется в будущем году с инфляционным давлением из-за повышенного уровня инфляции в странах ЕС и США. Еще одной причиной, по его словам, стало подорожание услуг – в первую очередь, зарубежного туризма.