Единственная женщина-космонавт России Анна Кикина может отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon

Единственная женщина-космонавт России Анна Кикина может отправиться в будущем году в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом написал в твиттере глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, Кикина отправится на орбиту в рамку перекрестных полетов «Роскосмос» — НАТО. Соответственно, американский астронавт будет включен в состав экипажа на пилотируемом корабле «Союз». Рогозин отметил, что решение в российской компании уже принято.
2021-12-08T20:34:00+03:00
2021-12-08T20:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 08 декабря 2021
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