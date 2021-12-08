Единственная женщина-космонавт России Анна Кикина может отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon

Единственная женщина-космонавт России Анна Кикина может отправиться в будущем году в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом написал в твиттере глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, Кикина отправится на орбиту в рамку перекрестных полетов «Роскосмос» — НАТО. Соответственно, американский астронавт будет включен в состав экипажа на пилотируемом корабле «Союз». Рогозин отметил, что решение в российской компании уже принято.