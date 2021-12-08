Шестнадцать постов в немецком правительстве поделили пополам между мужчинами и женщинами

Женщины возглавили министерства иностранных дел, обороны, МВД, образования, окружающей среды и по делам семьи, а также экономического сотрудничества и развития и министерство строительства. Ранее газета The New York Times писала, что новый канцлер Олаф Шольц намерен сформировать гендерно равный кабинет.