Шестнадцать постов в немецком правительстве поделили пополам между мужчинами и женщинами

Женщины возглавили министерства иностранных дел, обороны, МВД, образования, окружающей среды и по делам семьи, а также экономического сотрудничества и развития и министерство строительства. Ранее газета The New York Times писала, что новый канцлер Олаф Шольц намерен сформировать гендерно равный кабинет.
2021-12-08T20:33:10+03:00
2021-12-08T20:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 08 декабря 2021
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