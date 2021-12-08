Белоруссия требует выдать арестованную в Санкт-Петербурге 24-летнюю жительницу Витебска

Яну Пинчук подозревают в введении телеграм-каналов, признанных в Белоруссии экстремистскими, — сообщается на сайте Следственного комитета республики. Девушку задержали еще 1 ноября и арестовали до 10 декабря, но СК сообщил об этом только сейчас. Минск направил документы на экстрадицию подозреваемой.