Белоруссия требует выдать арестованную в Санкт-Петербурге 24-летнюю жительницу Витебска

Яну Пинчук подозревают в введении телеграм-каналов, признанных в Белоруссии экстремистскими, — сообщается на сайте Следственного комитета республики. Девушку задержали еще 1 ноября и арестовали до 10 декабря, но СК сообщил об этом только сейчас. Минск направил документы на экстрадицию подозреваемой.
2021-12-08T20:32:43+03:00
2021-12-08T20:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 08 декабря 2021
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