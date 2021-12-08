Соцсеть «Одноклассники» включила суд над Алексеем Навальным в десятку главных событий года

Первые строчки списка заняли пандемия коронавируса и вакцинация, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. Суд над оппозиционером и акцией протеста заняли четвертое место. Между тем, государственные информагентства, сообщая рейтинги, о Навальном не упомянули. Внимание на это обратило издание TJournal. Отмечается, что в основном издания ограничились тремя первыми строчками. Изначально о Навальном упомянула газета «Известия», однако, позже текст был отредактирован и теперь о суде в нем не говорится.

