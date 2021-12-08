Во Франции отпустили арестованного по подозрению в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Задержанный накануне в аэропорту «Шарль де Голль» 33-летний мужчина оказался тезкой подозреваемого, — пишет Le Monde со ссылкой на генпрокурора Парижа. По его словам, ошибка выявлена в ходе тщательной проверки. До этого посольство Саудовской Аравии заявило, что задержанный не имеет отношения к преступлению и требовало немедленно его освободить.

Джамаль Хашогги, известный своей критикой саудовских властей, был убит на территории консульства королевства в Стамбуле в октябре 2018 года. По данным следствия, его тело расчленили и уничтожили.

Суд в Саудовской Аравии в результате расследования приговорил к длительным тюремным срокам 8 человек, чьи имена не называются. По данным американской разведки, убийство журналиста мог лично одобрить наследный принц Мохаммед бен Салман.

