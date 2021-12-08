Власти Москвы отчитались об эффективности лечения от коронавируса плазмой переболевших

Это позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Там рассказали, что за полтора года лечение таким методом в Москве прошли 20 тысяч человек, столько же стали донорами.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин выделил 700 миллионов рублей на заготовку и переработку крови для лечения пациентов с ковидом. В начале ноября выплаты донорам увеличили вдвое — с пяти до десяти тысяч рублей.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения накануне объявила, что не рекомендует переливать плазму выздоровевших людей заболевшим.

Организация отметила, что дорогостоящая и затратная по времени процедура не приводит к значительному уменьшению смертности или снижению вероятности попадания пациента на ИВЛ. Такие данные были получены на основании 16 исследований с участием более 16 тысяч человек.