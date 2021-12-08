Новый канцлер Германии, комментируя ситуацию вокруг Украины, призвал всех к соблюдению принципа нерушимости границ

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, призвал всех к соблюдению принципа нерушимости границ. В противном случае будут последствия. В эфире телеканала Welt Шольц отметил, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании конфликта. При этом Шольц не стал связывать судьбу трубопровода «Северный поток-2» с отношениями между Россией и Украиной.
2021-12-08T20:06:15+03:00
2021-12-08T20:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 08 декабря 2021
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