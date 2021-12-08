Новый канцлер Германии, комментируя ситуацию вокруг Украины, призвал всех к соблюдению принципа нерушимости границ

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, призвал всех к соблюдению принципа нерушимости границ. В противном случае будут последствия. В эфире телеканала Welt Шольц отметил, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании конфликта. При этом Шольц не стал связывать судьбу трубопровода «Северный поток-2» с отношениями между Россией и Украиной.