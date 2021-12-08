Президент США Джо Байден сказал, что не рассматривает возможность применения армии для защиты Украины от России

При этом, комментируя переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, Байден отметил, что ясно дал понять своему собеседнику — если Россия вторгнется на Украину, то Москву ожидают экономические последствия, которых не было раньше. По мнению главы Белого дома, Путин понял его позицию. В свою очередь, российский лидер сегодня заявил, что расширение НАТО на восток, в том числе, за счет включения Украины, весьма чувствительная тема для безопасности России.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Путин отметил, что Североатлантический альянс занимает недоброжелательную позицию в отношении России. Путин подчеркнул, что членство Греции в НАТО никогда не мешало развитию отношений двух стран.