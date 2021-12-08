Районный совет города Ейск Краснодарского края лишил полномочий депутата от партии «Яблоко» Александра Коровайного

В ходе сегодняшнего заседания против высказались всего два человека, включая самого теперь уже бывшего парламентария. Еще двое воздержались, остальные инициативу поддержали. Поводом для такого решения названы нарушения в декларации. По словам самого Коровайного, его обвинили в том, что он не указал счет в Сбербанке, открытый на его имя родителями в 1992 году на сумму 250 рублей, который, по его словам, он закрыл еще в 2012. Помимо этого, он не указал в качестве дохода один входящий перевод на свою карту. Коровайный утверждает, что эти деньги предназначались для его подруги, чья карта была заблокирована. С просьбой лишить депутата мандата в местный райсовет обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 36-летний Коровайный возглавляет отделение партии «Яблоко» в Ейске с 2012 года. Несколько лет назад его уволили из школы, где он работал учителем истории, за участие в митинге сторонников Алексея Навального.