Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершил экстренную посадку в Воронеже

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. По предварительной информации, у нее разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение. В авиакомпании «Россия» сказали, что изменения курса воздушного судна было связано с состоянием здоровья одного из пассажиров. Задержка вылета обратного рейса составит около часа.
2021-12-08T19:31:27+03:00
2021-12-08T19:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 08 декабря 2021
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