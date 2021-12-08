Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершил экстренную посадку в Воронеже

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. По предварительной информации, у нее разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение. В авиакомпании «Россия» сказали, что изменения курса воздушного судна было связано с состоянием здоровья одного из пассажиров. Задержка вылета обратного рейса составит около часа.