Журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что его могут обвинить по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом к этому послужили ее видеозаписи, опубликованные в YouTube-канале журналиста. По данным телеканала, прибыть в прокуратуру Цимбалюк должен 24 декабря. В противном случае, вопрос о возбуждении дела пройдет без его участия. Роман Цимбалюк проживает в Москве и участвует в ток-шоу на российском телевидении.