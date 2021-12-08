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19:07, 08 декабря 2021

Алексей Навальный подал пятый иск к руководству колонии в городе Покрове Владимирской области

Алексей Навальный подал пятый иск к руководству колонии в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по делу Ив Роше. Заявление касается оспаривания действий администрации исправительного учреждения, но не связано с ненадлежащими условиями содержания, сообщается на сайте Петушинского районного суда. Подробности требований не приводятся.

Ранее суд уже рассмотрел три иска Навального к руководству покровской колонии. Они касались постановки его на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых газет и отказа выдать ему Коран и Библию. В начале июня суд отклонил иск политика о снятии его с учета как склонного к побегу. От двух других он отказался.

В ноябре в суд поступило четвёртое исковое заявление оппозиционера с просьбой признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как «лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Рассмотрение иска назначено на 9 декабря.



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