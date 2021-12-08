РБК: Власти пока не определились с законопроектом об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте

Российские власти, по данным РБК, пока не определились с законопроектом об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте. По данным источников издания, окончательное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом, в том числе, темпов вакцинации и показателей смертности. По данным соцопросов, в том числе, проведенных «Левада-центром*», большинство россиян выступает против введения цифровых кодов. Тем временем, парламент Петербурга вслед за другими регионами, документ поддержал. Большинство народных избранников проголосовали за нововведение. Впрочем, прозвучала и критика инициативы.

Законопроекты о введении системы QR-кодов правительство внесло в Госдуму в середине ноября. Затем инициативу отправили на обсуждение в региональные парламенты. Как ожидается, рассмотрение документов в первом чтении состоится в Госдуме 16 декабря.



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