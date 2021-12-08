Сергей Глазов, расстрелявший двоих человек в московском МФЦ, признал вину

Об этом сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии. Задержанный рассказал общественникам, что пришел в многофункциональный центр в районе Рязанский за паспортом. При себе у него был охолощенный пистолет, который он ранее переделал в боевой, а также 20 патронов. Сергей Глазов не стал уточнять, зачем взял с собой оружие, но признался, что не регистрировал его и владел незаконно. По словам задержанного, в МФЦ ему фактически не захотели выдать документы и стали требовать надеть маску. Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила. После конфликта Глазов открыл в МФЦ стрельбу. Объяснил ли мужчина то, с чем была связана такая реакция, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы не уточнили. При этом задержанный подтвердил, что был сотрудником Службы внешней разведки, но уволился больше 10 лет назад. Пенсию он не получал, не работал, жил на сбережения.

Следственный комитет планирует сегодня предъявить Сергею Глазову обвинения, а уже завтра — потребовать от суда заключить его под стражу. Возбуждены уголовные дела о двойном убийстве, покушении на массовое убийство и незаконном обороте оружия. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение.