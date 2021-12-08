YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной, которая выступает с критикой вакцинации

Об этом она сама сообщила в телеграме, опубликовав ссылку, при переходе по которой появляется сообщение о блокировке за нарушение правил сообщества.

В ноябре Instagram начал предупреждать пользователей, которые хотят подписаться на аккаунт актрисы, что там регулярно публикуется «ложная информация».

После того, как Шукшину вместе с другими «антипрививочниками» пригласили посетить «красные зоны» коронавирусных больниц, она пояснила, что выступает не против прививок, а против «порядка реализации» и «участия в эксперименте неисследованной вакцины».

