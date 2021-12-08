Выступающая против строительства газопровода «Северный поток-2» Анналена Бербок возглавила МИД Германии

Соответствующее назначение произвел президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Бербок обвиняет Москву в «шантаже» с использованием цен на газ. Как представитель «Зеленых» она также выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

