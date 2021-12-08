Матери взрослых пациентов, страдающих СМА, написали личные обращения к каждому депутату Госдумы

Матери взрослых пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, написали личные обращения к каждому депутату Госдумы. Они просят обеспечить их детей жизненно необходимыми лекарствами. Сегодня родители передали в приемную почти 450 писем, — рассказали «Новой газете» в пациентском сообществе «Мама рядом». Они напомнили, что в этом году официально заработал государственный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для детей с редкими заболеваниями, в том числе со СМА. При этом тем, кому уже исполнилось 18 лет, доступ к препаратам закрывается.

