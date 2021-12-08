Верховный суд России признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, которых считают причастными к Большому террору. Иск подавал историк Сергей Прудовский. Он занимается темой репрессий против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. Были расстреляны более 20 тысяч человек.

Сотрудник архива «Международного Мемориала*» Алексей Макаров ранее говорил «Эху Москвы», что на протяжении последних лет наблюдается тенденция по все большему засекречиванию архивных материалов.

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