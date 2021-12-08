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18:27, 08 декабря 2021

Верховный суд отправил на пересмотр приговор националистам Никиты Тихонова и Евгении Хасис

Речь идёт о людях, которых осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Дело направленно на рассмотрение кассационной инстанции. Такое решение приняли в президиуме Верховного суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей участнику так называемой Боевой организации русских националистов Тихонову и его сообщнице Хасис останется в силе до 8 марта следующего года.

Адвокат осуждённой Дмитрий Аграновский сказал, что сторона защиты добивалась полной отмены приговора, поскольку при рассмотрении этого дела было оказано давление на присяжных. Он отметил, что будет стоять на своём и в дальнейшем.

В свою очередь в главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сегодня пообещал, что издание будет добиваться того, чтобы приговор не изменили: «Есть все доказательства того, что убийство совершил Тихонов. Есть все сводки переговоров между Хасис и Тихоновым. Нет у редакции никаких сомнений, что приговор был справедлив. Они убили двух человек – выдающегося адвоката и стажёрку Настю Бабурову. Что тут пересматривать? Пересматривать, что на кого-то было оказано давление? Давайте наказывать тех, кто оказывал давление. Мы безусловно примем участие в этом процессе. Если будет нужно, расскажем еще много чего интересного. Мы не боимся нового рассмотрения, но издеваться над родителями Насти Бабуровой не дадим. Мало никому не покажется от наших показаний».

Внештатный корреспондент «Новой» Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты в центре Москвы в январе 2009-ого года. Никита Тихонов, признанный виновным, получил пожизненный срок, а Евгения Хасис – 18 лет лишения свободы.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека признал, что слушания в отношении против Тихонова и Хасис проходило с нарушениями. В Страсбурге постановили пересмотреть дело, но какой-либо компенсации осуждённым не назначили.


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