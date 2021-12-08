Следствие предъявит сегодня обвинения стрелявшему в столичном МФЦ

Стрельба произошла в многофункциональном центре района Рязанский. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники, 45-летний отставной военнослужащий Сергей Глазов пришел, чтобы получить новый паспорт, который по предварительным данным, был готов. Однако после того, как на входе его попросили надеть защитную маску, он открыл огонь. В результате, по данным столичных властей, погибли два человека, еще четверо пострадали. 10-летнюю девочку, которая также была ранена, уже прооперировали в столичной Морозовской больнице. Как ожидается, она вернется домой уже в конце недели. Вместе с тем, по словам мэра Сергея Собянина, одна из госпитализированных – Зайнаб Таймазова – находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Что касается семей погибших, им со стороны администрации будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр.

По данным следственного комитета, оружие не было зарегистрировано Глазовым. Как оно оказалось у него, пока не известно. Нападавший мог приобрести его нелегально, предположил в эфире телеканала РБК эксперт по огнестрельному оружию Юрий Данилов.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники утверждает, что Сергей Глазов использовал переделанный охолощенный австрийский пистолет. Следственный комитет уже опубликовал видео первого допроса стрелка. На кадрах видно, что при обыске у него нашли пакетик с патронами. ТАСС утверждает, что их было более 20 и они относятся к типу спортивно-охотничьих. Помимо этого, при себе у него была крупная сумма денег – около 3 миллионов рублей в иностранной валюте. Также газета «КоммерсантЪ» пишет, что из вещдоков у него изъяли отвертку, кожаный ремень с пустыми ножнами, аккумуляторную болгарку, а также 12 батарей, соединенных проводами. Изначально их приняли за бомбу.

Между тем, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что Глазов ведет себя неадекватно, агрессивен и постоянно оказывает активное сопротивление. Врач-психиатр Александр Федорович уверен, что на подобные действия в принципе способен только психически нездоровый человек.

Психическое состояние Глазов следствию пока только предстоит установить. Как ожидается, в рамках предварительного расследования его отправят на экспертизу, чтобы установить степень адекватности. В ведомстве утверждают, что в момент совершения преступления Глазов находился в неадекватном состоянии.

Агентство ТАСС указывает, что стрелок ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также не состоял на учете у психиатра или нарколога. А в 2010 году демобилизовался и армии в звании подполковника.

Ход расследования под личный контроль взяла столичная прокуратура. Возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного оборота оружия и убийство.