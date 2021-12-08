Российский корабль «Союз» с японскими туристами пристыковался к МКС

Российская госкорпорация «Роскосмос» вела прямую трансляцию автоматической стыковки в интернете. Члены экипажа, в состав которого вошли японский миллиардер Юсаку Маэдзава, видеопродюсер Ёдзо Хирано и космонавт, корреспондент агентства ТАСС Александр Мисуркин, уже находятся на борту международной станции. Это первый организованный Россией полет с участием космических туристов за последнее десятилетие. Маэдзава начал подготовку к полету в ноябре и рассказывал о процессе на своих страницах в соцсетях. По его словам, тренировки, в частности упражнения на центрифуги, больше похожи на пытки. Но полет в космос давняя мечта Маэдзавы.

Второй японский космический турист Хирано будет помогать миллиардеру снимать документальный фильм. Космический корабль «Союз МС-20» стартовал с космодрома «Байконур». Экипаж проводили под песню «Трава у дома», часть которой исполнили на японском.

В какую сумму обошелся японскому миллиардеру туристический полет, не сообщается: информацию называют коммерческой тайной. При этом британское издание BBC, что по сравнению с западным космическим туризмом услуги российского «Роскомоса» значительно дороже. Между тем Россия еще в 2001 году организовала полет в космос американского миллионера Денниса Тито, став первой страной мира, начавшей программу космического туризма. Экспедиция на МКС продлится 12 суток.