Увеличивается число стран, которые объявляют бойкот Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня отметил, что в связи с вменяемыми Китаю нарушениями прав человека правительство не станет направлять официальную делегацию. По его словам, речь идет о дипломатическом бойкоте. Меры не коснуться спортсменов, они продолжают готовиться к Олимпиаде и будут представлять страну на соревнованиях. Еще в июле к таким мерам против Китая призывали депутаты британского парламента. Они предлагали отказаться от приглашений на Олимпийские игры до тех пор, пока китайские власти не положат конец бесчинствам в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Три года назад эксперты ООН в докладе утверждали, что в этом регионе в исправительных лагерях находятся до одного миллиона человек, их якобы принудительно стерилизуют и заставляют делать аборты, подавляя рождаемость среди уйгуров и других этнических меньшинств. В Пекине эти обвинения отвергали, подчеркивая, что проблемы округа связаны с терроризмом и сепаратизмом, а не с этническими или религиозными вопросами.

На этой неделе США объявили, что их представители не поедут на Олимпийские игры из-за геноцида уйгуров и нарушения прав человека в Китае. Позицию Вашингтона поддержала также Австралия. Идею присоединиться к бойкоту обсуждают и в Европарламенте. В Международной Олимпийском комитете заявили о своем нейтралитете в этом вопросе и отметили, что занимаются только вопросами соответствия соревнований Олимпийской хартии, а бойкот – это политическая дискуссия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.