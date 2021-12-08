В Кремле оценили общение президентов России и США, которое накануне состоялось по видеосвязи, как конструктивное

В то же время, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, с точки зрения результативности «хотелось бы большего».

Главной темой переговоров стала Украина. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президенты обозначили свои позиции.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в нашем эфире сказал, что официальные сообщения по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не дают ответов на главные вопросы.

Бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти подчеркнула в эфире «Эха Москвы», что важен сам факт прямых переговоров двух президентов. По мнению Джилл Догерти, Джо Байден сказал на переговорах больше, чем когда-либо раньше.

Угроза президента США Москве жесткими экономическими санкциями может оказаться достаточной, чтобы удержать Россию от нападения на Украину, но недостаточной, чтобы закончить этот конфликт, считают некоторые зарубежные наблюдатели.

Предупреждение главы Белого дома о серьезных экономических и других мерах, высказанное его администрацией накануне видео-саммита, «было вполне своевременным посланием (Путину). — На кону того, что стало для президента Байдена самой суровой проверкой на прочность устоев его внешней политики после хаотичного вывода войск из Афганистана, оказалась не только судьба Украины… , но и общеевропейская безопасность. Она будет глубоко дестабилизирована (возможным) военным конфликтом, который неминуемо приведет к образованию миллионов украинских переселенцев и покончит с системой международных отношений, установившейся после Второй мировой войны», — пишет автор британской Таймс, сомневаясь при этом, что данные меры помогут покончить с самим противостоянием между двумя странами.

Немецкая волна обращает внимание на то, что в ходе переговоров Россия потребовала «юридических гарантий» того, что Североатлантический альянс не даст Украине вступить в свои ряды. Принципы, на которых базируется НАТО, тем менее, гласят, что вступить в этот военно-политический блок может любое государство, одновременно исключая возможность права вето на вступление, высказываемое страной, в него не входящей. Одновременно с этим, отмечает Дойче велле, никаких признаков того, что НАТО готова предоставить Киеву членство в Альянсе со стороны его руководства до сих пор замечено не было.

Американское издание Hill пишет, что Украина, в целом, положительно оценила итоги переговоров Байден-Путин: глава МИДа этой страны, чьи слова цитирует газета, заметил, что уже сам факт встречи послужил процессу сдерживания и деэскалации напряженности в регионе, создав, по его мнению, предпосылки для возвращения России к диалогу. Агентство Рейтер цитирует слова украинского дипломата о необходимости разработки пакета сдерживающих мер, которым бы отдавался приоритет в предпринимаемых Западом усилиям с целью обуздать попытки дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Рейтер сообщает, что на завтра намечена встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.