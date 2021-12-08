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18:05, 08 декабря 2021

Социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии

За него проголосовало большинство депутатов бундестага, затем он принес присягу. Шольц сменил на посту главы кабинета министров Ангелу Меркель, которая руководила правительством на протяжении 16 лет.

63-летний Шольц стал четвертым социал-демократом на посту главы германского правительства. Его предшественниками были Вилли Брандт, Гельмут Шмидт и Герхард Шредер. Шольц возглавит первую в истории ФРГ так называемую «светофорную» коалицию — по цветам сформировавших ее партий. Это красный цвет СДПГ, желтый — Свободной демократической партии и зеленый — «Союза 90-х/Зеленых».

У немногословного и сдержанного социал-демократа Олафа Шольца большой опыт работы на руководящих постах исполнительной власти. С марта 2018 года он занимал должность вице-канцлера и возглавлял министерство финансов ФРГ. Ранее Шольц был председателем Социал-демократической партии Германии, выполнял обязанности сенатора по внутренним делам в земле Гамбург, затем возглавлял министерство труда ФРГ и впоследствии был избран бургомистром Гамбурга.

Шольц женат, но детей не имеет. Политик не придерживается никакого религиозного течения и ранее вышел из евангелической церкви. По профессии новый канцлер ФРГ юрист, до политической карьеры он работал адвокатом. Олаф Шольц вступил в ряды СДПГ еще будучи учеником гимназии. В середине 80-х годов он был заместителем председателя молодежного союза СДПГ. В этом качестве он сотрудничал с соратниками в ГДР. В молодые годы Шольц активно выступал за разоружение и против политики НАТО.

Как ожидается, свои первые визиты Шольц нанесет в Париж и Брюссель. Что касается России, то он ранее говорил, что между Москвой и Берлином должны оставаться каналы связи. В ходе избирательной кампании Шольц позиционировал себя как наследника Ангелы Меркель.

Теперь уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила, что после ухода со своего поста больше не будет заниматься политикой. Одно из первых заявлений о своих шагах после отставки Меркель сделала еще в июле в ходе своего визита в Вашингтон. Политик говорила, что в первое время она намерена отдохнуть и не принимать никаких приглашений, а также подумать над тем, что ее, как она выразилась, «действительно интересует. Позднее Меркель не раз отмечала, что после выхода на пенсию сначала планирует «читать и спать». Вместе с тем она опровергала слухи о своем возможном переезде в родной город Гамбург. Пока Меркель останется жить под Берлином.

Между тем даже после ухода бывшего канцлера за ней останется ее офис, причем, как писал ранее журнал Der Spiegel, он расширится до 9 человек, а обеспечивать его работу будут за счет бюджета. Меркель также будут выплачивать пенсию в размере около 15 тысяч евро (это более 1 млн рублей). Эта сумма составляет чуть менее половины от ее зарплаты на должности канцлера. Тем не менее, столь высокая пенсия Меркель связывается с ее многолетней работой депутатом Бундестага и главой правительства.

К слову, предшественники Меркель после отставки, как правило, посвящали свою дальнейшую жизнь различным бизнес-проектам. Так, Гельмут Шмидт являлся соиздателем еженедельника Die Zeit, Гельмут Коль основал политическое консалтинговое агентство и работал лоббистом в нескольких фирмах, а Герхард Шредер в настоящий момент возглавляет совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть».

Ангела Меркель не хватило всего лишь полутора недель, чтобы побить рекорд по продолжительности работы канцлером, принадлежащий Гельмуту Колю: он тоже находился во главе немецкого правительства 16 лет.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу. Как дал понять пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Москве надеются, что Путину и Шольцу удастся наладить контакт.

Сегодня же Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель. Он обращается к ней на «ты» и выражает надежду на продолжение дружеского общения. Путин отмечает, что Меркель всегда пыталась найти выход из самых сложных ситуаций и снискала высокий авторитет во всем мире.

Политолог Сергей Марков полагает, что Владимир Путин вряд ли предложит Ангеле Меркель высокий пост, как бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Сергей Марков не исключает, что Ангеле Меркель предложат возглавить одну из структур Евросоюза.

Ангелу Меркель даже условно нельзя назвать политиком, который поддерживал в тех или иных вопросах Россию, а роль переговорщика с Москвой, скорее всего, на себя возьмет президент США Джо Байден, — считает политолог Андрей Колесников.

«Она была переговорщиком со стороны коллективного Запада всегда, и могла это делать с пониманием противоположной стороны. Сейчас таких людей со стороны коллективного Запада, конечно, не будет, но и переговорщиков не было. Макрон пытался брать на себя эту роль, но взял на себя неудачно, потому что противоположная сторона по сути не откликалась на сигналы, которые он посылал. Поэтому пока переговорщик со стороны Запада — это Байден», — сказал А.Колесников.



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