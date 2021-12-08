Новый центр реанимационной помощи развернули во временном ковид-госпитале в Сокольниках

Резервные койки позволят в случае необходимости не задействовать стационары, занятые в плановой медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он отметил, что количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности.