Эксперт: Задержание собственников бизнеса, как в случае совладельца «Юлмарта», распространенная практика

В Петербурге задержали совладельца «Рив Гоша» и «Юлмарта» Августа Мейера. Как сказал в эфире «Эха Москвы» генеральный директор «Трансперенси Интернешнл – Россия*» Илья Шуманов, истории с задержанием собственников бизнесов, которые брали кредиты – достаточно распространенная практика.

«История с задержанием собственников бизнеса, которые брали кредиты и не могли их вернуть, это достаточно распространенная практика, потому что при подготовке документов, обоснований, часто используются возможности собственника повлиять на отчетность компании и соответственно консультации документов, отчетности подгонку под запросы банков, и потом банковским структурам достаточно было легко доказать, что было сфальсифицирована отчетность, это становится основанием для возбуждения уголовных дел», — рассказал И.Шуманов.

И.Шуманов добавил, что собственники «Юлмарта» и «Рив Гош» находились в процессе банкротства структур, и «Сбербанк» пытался взыскать с них денежные средства и привлечь их к ответственности, чтобы они рассчитывались по кредитам самостоятельно.

«Сама история с арестом и подозрения о хищении Сбербанка 2-3 млрд руб. она имеет не только юридический уголовный аспект, который касается подозрения в совершении уголовного преступления со стороны собственником «Юлмарта», но и гражданский аспект, заключающийся в том, что по факту собственники «Юлмарта» и «Рив Гош» находились в процессе банкротства структур, и Сбербанк пытался с них взыскать денежные средства и привлечь их к ответственности, чтобы они по кредитам, которые брали их юридические лица, рассчитывались самостоятельно.

Исходя из картотеки судебных дел, это у них не получилось, Сбербанку было отказано в привлечении Мейера к ответственности. После чего активизировался процесс, связанный с уголовным делом. И вот уже спустя три месяца, мы видим, что произошло задержание», — пояснил он.

По словам И.Шуманова, Август Мейер не единственный собственник компании, который так же проходит по уголовному делу. «То есть его партнер Костыгин также проходит по уголовному делу относительно хищения денежных средств. Думаю, что эта тема будет в новостях и будет, наверное, развиваться в зависимости от того, насколько совладельцы «Юлмарта» будут готовы участвовать в погашении кредита, который они взяли», — сказал И.Шуманов.

Владелец сети магазинов «Рив Гош», совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер был задержан в Санкт-Петербурге. Он и его супруга Инна Мейер подозреваются в хищении более 2 миллиардов рублей у «Сбербанка».

* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.