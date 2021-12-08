Суд приговорил тиктокера к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима за то, что он пнул машину ФСБ

Тверской суд Москвы приговорил тиктокера Константина Лакеева к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима за то, что он пнул машину ФСБ. Его признали виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. С него взыскали материальный ущерб в размере почти 338 тысяч рублей. Защита обжалует решение суда, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Загребельский.

Лакеева задержали в конце января после акции в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Лакеев запрыгнул на капот автомобиля с номерами спецслужбы на Цветном бульваре и повредил его. Лакеев ранее признал вину в том, что кидал снежки и несколько раз пнул машину.