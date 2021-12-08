Путин обсудит с СПЧ миграционную политику, нарушения прав заключенных и законодательство о СМИ-иноагентах

Президент Владимир Путин обсудит с Советом по правам человека миграционную политику, нарушения прав заключенных и законодательство о СМИ-иноагентах. Заседание пройдет завтра в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. Доклад главе государства представит председатель СПЧ Валерий Фадеев.
2021-12-08T17:33:24+03:00
2021-12-08T17:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 08 декабря 2021
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