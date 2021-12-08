С приходом нового правительства Германии конструктивный диалог с Россией продолжится – эксперт

Сегодня состоится церемония передачи должности канцлера Германии от бывшего канцлера Ангелы Меркель к Олафу Шольцу, после чего пройдет первое организационное заседание нового кабинета министров. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что с приходом нового правительства конструктивный диалог между Россией и ФРГ продолжится. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Возможно удастся преодолеть кризис по ценностному вектору в области политики, и в отношении наступательного развития по всем другим направлениям — экономика, наука, образование, регионально-муниципальное молодежное сотрудничество. Так что здесь я никаких срывов не ожидаю и надеюсь на такой же рабочий хороший диалог, как это было между Путиным и Меркель», — сказал он.

По словам В.Белова, с приходом нового канцлера ФРГ Олафа Шольца конструктивный диалог между странами продолжится. «И вопреки не просто продолжится, а даже возможно некое поступательное развитие, потому что Меркель оставила наследство — глубокий кризис в политической сфере», — отметил он.

По словам В.Белова, в кабинете министров Германии все партии уравновешены, и определять внешнюю политику будет канцлер.

«Во главе страны социал-демократ Шольц, все красные линии скрыты за двумя-тремя предложениями, тон конструктивно-критический, поэтому определять внешнюю политику будет не Анналена Бербок, а канцлер, как это делала Меркель.

Есть министерство обороны, которое возглавляет женщина от социал-демократов. Министерство экономического сотрудничества и политики содействия развития — это те министерства, которые вместе с Шольцом будут уравновешивать возможную антироссийскую риторику Бербок», — отметил эксперт.