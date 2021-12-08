Эксперт: Прежняя роль Ангелы Меркель как переговорщика от лица коллективного Запада с Россией может перейти к Байдену

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что прежнюю роль Ангелы Меркель в качестве переговорщика от лица коллективного Запада с Россией сейчас возьмет на себя Джо Байден. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Она была переговорщиком со стороны коллективного Запада всегда, и могла это делать с пониманием противоположной стороны. Сейчас таких людей со стороны коллективного Запада, конечно, не будет, но и переговорщиков не было. Макрон пытался брать на себя эту роль, но взял на себя неудачно, потому что противоположная сторона по сути не откликалась на сигналы, которые он посылал. Поэтому пока переговорщик со стороны Запада — это Байден», — сказал А.Колесников.

По мнению А.Колесникова, Ангела Меркель вряд ли была союзником России.

«Я бы не сказал, что Меркель была таким уж союзников России. Она была уникальным человеком с собственным опытом жизни в ГДР, которая могла понять, что такое Путин и его коллеги — в этом была ее функция, была ее уникальность», — отметил он.

Сегодня состоится церемония передачи должности канцлера Германии от бывшего канцлера Ангелы Меркель к Олафу Шольцу, после чего пройдет первое организационное заседание нового кабинета министров.