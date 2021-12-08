Бундестаг избрал нового канцлера Германии

Эту должность займет социалист Олаф Шольц. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство последние 16 лет. В последних выборах бундестага в конце сентября она не участвовала. Возглавляемый ею много лет «Христианско-демократический союз» показал худший результат в истории, набрав 24% голосов.

В конце ноября Шольц объявил о заключении коалиционного соглашения социал-демократов из СДПГ с «Зелеными» и «Свободными демократами». Эта коалиция в Германии получила название «Светофор» по цветам партий-участниц.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что прежнюю роль Ангелы Меркель в качестве переговорщика с Россией сейчас возьмет на себя Джо Байден. Колесников добавил, что вряд ли Меркель была союзником России.