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17:04, 08 декабря 2021

В Кремле назвали конструктивными переговоры президентов России и США, отметив, что хотели большего результата

Владимир Путин и Джо Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее всего, снова дистанционно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вчерашний разговор глав государств по видеосвязи. По его словам, Путин остался доволен таким форматом общения.

Джо Байден, по сообщению Белого дома, на встрече заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с украинской границей, и пригрозили санкциями в случае эскалации. Путин, по данным Кремля, заявил, что России нужны гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» сказал, что официальные сообщения по итогам переговоров президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена не дают ответов практически ни на какие вопросы. Гордон добавил, что говорить о вторжении российских войск в Украину неправильно. По всем данным разведки, особых скоплений российских войск и техники на границе с Украиной не обнаружено, это количество военнослужащих и техники постоянно находится на границе с Украиной.


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