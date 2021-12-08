Депутаты Госдумы одобрили в окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции

Силовики теперь смогут проникать в дома без согласия жильцов, оцеплять здания и досматривать людей, если такое решение примет исполнительная власть. Полицейским позволят использовать дополнительные полномочия только для спасения жизни человека, обеспечения безопасности во время чрезвычайных ситуаций, в том числе массовых беспорядков, поиска запрещенных вещей, проверки сообщений о теракте и при других подобных случаях. Помимо беспрепятственного входа в квартиры и частные дома полиция сможет и вскрывать автомобили. Законопроект также разрешает силовикам не представляться сразу при угрозе их жизни и здоровью или для незамедлительного пресечения нарушения закона. Теперь на пути законопроекта только Совет Федерации и президент России. Госдума рассматривала инициативу с весны прошлого года. За это время депутаты отклонили ряд предложений, в том числе расширение списка ситуаций, при которых можно использовать оружие. Пакет поправок к федеральному закону «О полиции» разработало правительство.