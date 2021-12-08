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16:36, 08 декабря 2021

Суд назначил два года и восемь месяцев колонии общего режима тиктокеру, пнувшему машину ФСБ

Тверской суд Москвы назначил два года и восемь месяцев колонии общего режима тиктокеру Константину Лакееву (Костя Киевский), пнувшему машину ФСБ. Его признали виновным обвиняли в хулиганстве и порче имущества, сообщает интернет-издание «Медиазона*», признанное в России иноагентом, со ссылкой на пресс-службу суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с Лакеева 337 тысяч рублей. По версии следствия, инцидент произошел 23 января на Цветном бульваре на митинге в поддержку политика Алексея Навального.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.


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