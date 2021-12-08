Верховный суд постановил, что фотография является «достоверным доказательством» по делам о нарушении масочного режима

Верховный суд России постановил, что фотография является «достоверным доказательством» по административным делам о нарушении масочного режима. Коллегия по административным правонарушениям рассмотрела кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, который оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за продавца без маски, сообщает РИА Новости. Представитель магазина оспорил решение, указав, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Верховный суд согласился с выводами первой инстанции, отметив, что для установления виновности в этом случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».