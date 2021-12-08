НАТО постепенно подминает Украину под себя, полагают в Кремле, отмечая, что для России это «красная линия»

Россия никому не угрожает, а «принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ», заявил в интервью газете «Известия» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, о перспективе потепления отношений России и США пока говорить не приходится.

Особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе они назначат своих доверенных представителей, и они «весьма оперативно вступят в переговоры», — сказал пресс-секретарь. Вчерашнее общение глав государств, которое прошло в формате видеосвязи, он назвал конструктивным, но добавил, что с точки зрения результативности хотелось бы большего.

Встреча президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена не была прорывной, но, тем не менее, она важна. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Джабаров отметил, что президенты обсудили главное: ситуацию на Украине, которая может стать причиной очага нового конфликта в Европе.