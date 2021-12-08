В Санкт-Петербурге задержали владельца сети магазинов косметики «Рив Гош» Августа Мейера

Впрочем, дело связано с другой компанией – некогда крупнейшим в России интернет-ритейлером «Юлмарт». Мейер был его совладельцем.

Вместе с Августом Мейером в Следственном комитете допрашивают его супругу и делового партнера Инну Мейер. Обвинение им еще не предъявили. Обоих подозревают в том, что они похитили у Сбербанка 2 миллиарда триста миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, предприниматели получили на развитие бизнеса незадолго до краха Юлмарта. Это не новое дело: его первым фигурантом еще 4 года назад стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин. Несколько лет в «Юлмарте» продолжается корпоративный конфликт. С одной стороны выступают Дмитрий Костыгин и Август Мейер, у них более 60 процентов акций, с другой миноритарий Михаил Васинкевич. Предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса и из-за этого некогда крупнейший в России интернет-ритейлер потерял позиции на рынке. В начале прошлого года он фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.

Август Мейер родился в США. Он живет в России уже более двадцати лет и имеет российское гражданство.

