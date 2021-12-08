Российские власти, по данным газеты РБК, пока не определились с будущим законопроектов о QR-кодах

Перспектива их принятия зависит от нескольких факторов.

На федеральном уровне решение планируют принять с учетом показателя коллективного иммунитета в стране и темпов вакцинации от коронавируса. Как пишет газета РБК со ссылкой на источники, власти знают о низкой популярности ограничений среди россиян. Несмотря на это, собеседники издания уверены, что законопроект будет принят в Госдуме. За это время примут решение о его будущем. Президент Владимир Путин пока лично не высказывал своего отношения к QR-кодам.

Законодательную инициативу внесли в Госдуму в середине ноября. Она предполагает введение в общественных местах, поездах и самолетах системы графических кодов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии противопоказаний к прививке. Как уточняет РБК, список оснований для получения кода могут расширить, включив туда наличие антител. Кроме того, предлагается оставить возможность предъявлять также отрицательный результат ПЦР-тестирования. Официально это обсуждается только как мера в переходный период до вступления в силу новых норм.

В настоящее время законопроект о QR-кодах направили для рассмотрения в региональные законодательные собрания. На фоне этого в некоторых городах проходили акции протеста против такой системы.